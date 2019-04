Nouvelle formule pour les concerts dans l’église de Sonvilier

La musique classique résonnera à nouveau dans l’église de Sonvilier. Après deux saisons bouclées proposant quatre concerts sur plusieurs mois, l’association « Les Concerts de Sonvilier » mise sur un festival printanier de musique chambre. Le programme prévoit six concerts répartis sur trois weekends consécutifs, toujours dans la paroisse. L’édition 2019 commence samedi 27 avril avec un volet romantique placé sous le signe de Robert Schumann. Les organisateurs du festival, Joahn et Jeanne-Lise Treichel, misent sur un changement de formule pour mieux faire connaître l’association, donner plus d’ampleur à ses activités et l’inscrire dans le paysage culturel de la région. Cette année, elle n’a pas émis de demande de subvention, elle dispose uniquement du soutien de la commune de Sonvilier. Tous les artistes se produiront bénévolement. L’entrée est libre. /anl

Programme

27 avril : duo chant et piano – Lieder de Schumann, Brahms et Mahler

28 avril : sonates pour deux violons – Beethoven, Prokofiev et Schumann

4 mai : concert d’improvisation libre en collaboration avec « Oreille sans détour »

5 mai : carte blanche à Urs Leimgruber, invité par « Oreille sans détour »

11 mai : trio avec piano – musique galante du XVIIIe siècle

12 mai : trio violon, violoncelle et piano – trios de Brahms et Schostakovitch