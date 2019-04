Chaindon fait corps avec la tradition

Chaindon lève un coin de voile sur sa prochaine édition. La traditionnelle foire agricole se tiendra les 1er et 2 septembre à Reconvilier. L’affiche de la manifestation a été dévoilée mercredi. Réalisée par le peintre Frédéric Moser, l’œuvre met en valeur l’école du village, l’ancienneté de la fête et l’importance des traditions. Selon le président de la foire Ervin Grünenwald, il s’agit aussi d’un clin d’œil à l’inscription de Chaindon au registre des traditions vivantes de Suisse l’année dernière.





Des traditions et une nouveauté

Côté programmation, un concours de débardage chevalin, des vols en hélicoptère et le cortège folklorique seront comme de coutume proposés le dimanche 1er septembre. Nouveauté cette année, Chaindon accueillera une course de cochons. Le lendemain, la traditionnelle foire prendra le relai, avec 550 forains, le marché bovin et chevalin et la foire aux petits animaux. /mdu