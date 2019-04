La Croix-Rouge décroche un mandat dans le domaine de l’asile

Les partenaires qui auront la responsabilité opérationnelle globale des tâches du domaine de l’asile et des réfugiés dans le canton de Berne sont connus. À la suite de l’appel d’offres lancé en novembre, l’Office des affaires sociales a fait son choix. Pour la région Jura bernois – Seeland, c’est la Croix-Rouge du canton de Berne qui a été désignée.

Le canton de Berne délègue ainsi une partie des tâches liées au domaine de l’asile. Ces partenaires sont chargés d’encourager l’intégration, d’assurer l’hébergement, la gestion des cas, l’encadrement et l’aide sociale pour les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire. Le canton de Berne entend ainsi intégrer sur le marché du travail le plus grand nombre de personnes possibles, pour qu’elles puissent subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale.

En janvier, la députée socialiste et directrice de la Croix-Rouge Jura bernois, Sandra Roulet-Romy, avait interpellé le Conseil-exécutif à propos de cet appel d’offres. Elle s’était positionnée en faveur de partenaires régionaux, plutôt que de grandes entreprises. Cette décision a donc de quoi la réjouir :