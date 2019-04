Une fusion pour dynamiser le commerce bernois

Les sections Jura bernois et Bienne-Seeland de l’Union du Commerce et de l’Industrie du canton de Berne fusionnent. Le mariage a été approuvé jeudi soir lors de l’assemblée générale de la chambre de commerce bernoise. Cette union doit permettre une meilleure utilisation des ressources peut-on lire dans un communiqué. La nouvelle section baptisée UCI Bienne-Seeland/ Jura bernois compte désormais 500 membres et représente environ 20'000 places de travail. Fabian Engel de Engel SA à Bienne en assurera la présidence. /nme-comm