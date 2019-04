Un quart de siècle après les premières élections multiraciales

25 ans après ces événements historiques, les discriminations raciales persistent encore en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel est toujours rongée par les tensions entre Noirs et Blancs et le pays est devenu l’un des plus inégalitaires au monde. Selon l’Institut sud-africain des relations entre les races, 20% des foyers noirs vivent dans une extrême pauvreté contre 2,9% des foyers blancs. /mdu