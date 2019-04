Gyslain. N, triomphe de la poésie à la Médaille d'or de la chanson

Victoire des mots, de la poésie et du groove. La Médaille d’or de la chanson a été remise samedi soir à Gyslain.N, un artiste français accompagné sur scène par trois musiciens. Leur projet musical est un mélange de styles et d’influences, si bien que Gyslain.N dit faire de la « chanslop » : de la chanson à texte, du slam et du hip-hop. Nous l’avons rencontré samedi après sa victoire à Saignelégier, afin qu’il nous parle de son travail :