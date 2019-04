Le rendez-vous des belles minettes et des beaux matous

Pas de défilé en maillot de bain, en robe de soirée ou en smoking, mais ce sont bien les plus beaux et les plus belles qui sont désignés. Le Cat Club des Montagnes a organisé l’exposition féline internationale ce week-end aux anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds. La manifestation a réuni près de 300 chats appartenant à environ 85 éleveurs. Poils courts, poils longs, pelage uni, tigré ou moucheté, animal court sur pattes ou non, nez court ou long, chaque race à ses caractéristiques que les cinq juges internationaux ont minutieusement inspectées.

Les visiteurs ont pu admirer les félins se prélasser dans leur cage avant de passer sur la table des experts. Le public peut regarder, mais en principe il n’est pas autorisé à toucher les mistigris. Aucun chat n’est vendu lors de l’exposition, les personnes intéressées peuvent seulement prendre contact avec les éleveurs. /msa