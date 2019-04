La maman des Cigognes s’envole vers la retraite

C’est un endroit unique dans toute la région. La Maison de Naissance "Les Cigognes" à Vicques fête cette année ses 12 ans et sa créatrice prend sa retraite. Bernadette Schaffner tire sa révérence après avoir imaginé et dirigé cet établissement, le seul du genre dans tout l’arc jurassien. Au total depuis 2007, quelque 240 bébés y ont vu le jour. Le lieu offre une alternative aux parents entre la naissance médicalisée et l’accouchement à domicile. Depuis le premier janvier, c’est une prévôtoise qui a pris le relais. Il s’agit de Damaris Beck.





Plus de demande que d’offre

Parmi les défis qui attendent la Maison de Naissance, celui du personnel. En effet, l’établissement n’est pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Pour ce faire, il faudrait encore deux sages-femmes. Mais les candidates ne se bousculent pas en raison des inconvénients du métier, notamment au niveau des horaires et de la flexibilité nécessaire, sans oublier le salaire qui dépend du nombre d'accouchements.





Journée internationale de la sage-femme

La Journée internationale de la sage-femme aura lieu le 5 mai. Le thème choisi cette année est « les sages-femmes : défenseurs des droits des femmes ». Il s’agira notamment de mettre en exergue l’importance du rôle de ces femmes pour la santé des mères, des enfants et de leurs familles. Chaque année, plus de 340'000 femmes et plus de 3 millions de bébés meurent à travers le monde suite à des complications évitables pendant la grossesse et l’accouchement. /ami