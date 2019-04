ESPAS rempile avec ses coprésidents

ESPAS mise sur la continuité. Le comité de l’association des soins à domicile de Moutier et des communes environnantes a réélu, lundi soir, lors de son assemblée générale, ses deux coprésidents Pierre Coullery et Andreas Imboden. Les comptes équilibrés de 2018 ont été validés par les 24 personnes présentes. Le budget 2019 qui prévoit un déficit de plus de 12'000 francs a également été avalisé, précise ESPAS dans son communiqué publié en soirée. /nme-comm