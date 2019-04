Les magasins éphémères comme réponse aux locaux vacants

Une nouvelle enseigne s’installe à Bienne de façon éphémère. Un magasin « pop-up » a été inauguré il y a quelques semaines à la rue de Nidau, il y restera jusqu’à la fin du mois d’août. Il s’agit ainsi du premier magasin « pop-up » de commerce de détail à éclore dans la cité seelandaise.

La jeune marque de lunettes VIU présente un peu partout en Suisse et dans plusieurs pays d’Europe a l’habitude de ce genre d’affectation. Elle ouvre cinq à six magasins temporaires par an. Ils permettent de comprendre le marché local quant à une éventuelle implantation sur le long terme. Le cofondateur et directeur créatif de VIU Fabrice Aberhard :