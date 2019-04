Tavannes : nouveau bâtiment scolaire présenté

Tavannes prépare le terrain pour son nouveau bâtiment scolaire. La commune a présenté lundi soir le projet qui sera soumis en votation le 19 mai prochain. Tous les aspects financiers, architecturaux et scolaires ont été exposés au public réuni à la salle communale. Cet édifice devisé à plus de 7 millions de francs devrait accueillir quatre classes d’école enfantine, quatre groupes de l’école à Journée continue, ainsi qu’une salle polyvalente et des locaux de psychomotricité. Si le crédit nécessaire est validé dans les urnes, les travaux commenceront l’an prochain pour une ouverture prévue en 2022. /ast