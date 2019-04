Une formation pour les législatifs communaux

Utiliser les outils parlementaires, ça s’apprend. Une formation destinée aux élus des parlements communaux du Jura bernois et de Bienne sera organisée le 8 mai au CIP à Tramelan. Portée par l'Association des secrétaires communaux du Jura bernois à l’initiative de la commune de Tramelan, elle a pour but de donner des clés aux conseillers de ville et généraux pour mieux se servir des motions, interpellations et autres postulats. Cette formation sera notamment dispensée par Michel Walthert, l’ancien vice-chancelier du canton de Berne. Selon lui, ce type de démarche n’a rien de surprenant dans un système politique où les élus ne sont pas des professionnels :