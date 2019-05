Gardez vos chiens à l'oeil !

Le canton de Berne appelle les propriétaires de chiens à la vigilance. L’Inspection de la chasse et la Commission de la chasse et de la protection de la faune sauvage soulignent mercredi matin dans un communiqué l’importance de préserver les animaux sauvages durant la période de mise bas et de nidification. Les autorités cantonales demandent ainsi aux propriétaires de chiens de toujours les avoir sous contrôle, en particulier durant cette saison printanière propice à la reproduction.

Niklaus Blatter, inspecteur de la chasse pour le canton de Berne, explique que tout chien, même très sociable envers les hommes, peut à tout moment devenir, par instinct naturel, un danger pour la faune. L’an dernier, 83 cas d’animaux sauvages tués par des chiens ont été signalés, précise le canton de Berne dans son communiqué. 26 propriétaires de chiens ont été dénoncés pour leur manque de vigilance. /nme