Une Biennoise au salon du livre de Genève

La 33e édition du salon du livre de Genève s’ouvre mercredi. La biennoise d’origine brésilienne Lúcia Aeberhardt y participera pour la 5e fois. A cette occasion elle présentera son dernier livre « Une femme heureuse » aux éditions Helvetia. Cet ouvrage bilingue est publié en portugais et allemand. L’auteur espère désormais le faire traduire en français. Pour ce faire, elle compte trouver un traducteur parmi les près de 350 exposants présents. « Une femme heureuse » est une compilation de poésies, de poèmes et de réflexions philosophiques. On y trouve aussi des témoignages de victime d’abus sexuels, de violence domestique et de traite des êtres humains et qui malgré tout ont fait le choix d’être heureuses. /anl