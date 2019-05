Changement de visage pour la Coopérative Wobe à Bienne

Rénovation en vue pour les bâtiments de la Coopérative Wobe à Bienne. Les trois maisons en rangée existantes au chemin Mettlen à l’est de la ville seront démolies et laisseront place à une nouvelle construction. La surface habitable passera ainsi de 300 à 800 m2 et le nombre d’appartement triplera passant de 12 à 42. L’ensemble des espaces extérieurs seront aussi réaménagés. La maison-tour qui forme également la Coopérative d'habitation est actuellement en travaux.

Le projet de nouvelle construction se fait avec le soutien de la Ville de Bienne, propriétaire des terrains. Pour la première fois, elle a puisé sur le financement spécial pour des projets de planification en partenariat avec des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Jusqu’ici 300’00 francs ont été investis pour le concours d’architecture dont la moitié prise en charge par la Ville et l’autre moitié par la Wobe.





« Minimax »

A l’automne dernier, un concours d’architecture sur invitation avait été lancé pour la construction des nouveaux bâtiments ainsi que pour la revalorisation des espaces extérieurs communs. 15 candidats y ont participé. Le lauréat est le projet « MiniMax » des architectes genevois du bureau Atelier Bonnet et J-Y Le Baron de Lausanne. Il a été présenté jeudi matin. Tous les projets déposés seront exposés du 3 au 14 mai à la rue de Boujean 39.





Prochaines étapes

La réalisation de « MiniMax » requiert la modification des bases légales en matière de construction, en raison notamment de la hauteur du futur bâtiment. Les Biennois devront ensuite se prononcer dans les urnes. Les travaux devraient débuter au plus tôt en 2022. /anl