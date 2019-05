Le canton de Berne participe à la remise en état du funiculaire de Macolin. Le Conseil-exécutif a fait savoir jeudi qu’il a accordé un crédit de 3,92 millions de francs. Les travaux sont en cours et la reprise de l’exploitation est prévue le 31 août. Les coûts totaux de l’assainissement sont estimés à 8,6 millions de francs. Les travaux comprennent le remplacement des rails plus que centenaires et de l’infrastructure, ainsi que le renouvellement partiel de la technique de remontée. /comm-mdu