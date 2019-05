Débat : modification de la loi sur l’aide sociale

On votera le 19 mai sur une modification de la loi sur l’aide sociale dans le canton de Berne. Deux projets sont en compétition. Il y a d’un côté le texte du Grand Conseil qui entend réaliser des économies en voyant à la baisse le forfait pour l’entretien. À l’autre bord, le projet populaire veut au contraire garantir les prestations et même les renforcer pour les plus de 55 ans qui perdent leur travail. RJB a organisé un débat à ce sujet vendredi matin. Il a opposé Maurane Riesen, députée PSA au Grand Conseil qui défend le projet populaire à Roland Benoit, député UDC au Grand Conseil, qui porte la voix du projet du parlement. /jrg