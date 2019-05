Les magasins ouverts jusqu'à 18h le samedi?

Les heures d’ouvertures des magasins pourraient s’étendre jusqu’à 18h le samedi. C’est ce que propose le Conseil-exécutif dans sa modification de la loi sur le commerce de l’industrie. Les adaptations du gouvernement bernois prévoient de permettre aux commerces de fermer à 18h au lieu de 17h les samedis ou les veilles de jours fériés. En plus de cela, les magasins devraient pouvoir rester ouverts quatre dimanches ou fériés sans demander d’autorisation, comme l’autorise déjà la législation fédérale sur le commerce de détail. Actuellement, les règles cantonales ne tolèrent que deux jours d’ouverture spéciaux.





Les modifications de cette loi sur le commerce et l’industrie concernent également le tabac. Le gouvernement bernois a été prié par le Grand Conseil l’automne dernier d’améliorer la protection de la jeunesse face aux cigarettes électroniques. Par conséquent, le Conseil-exécutif entend modifier la loi afin d’interdire la vente de e-cigarettes au moins de 18 ans, peu importe si elles contiennent ou non de la nicotine. De plus, tous les produits à fumer, qu’ils soient à base de tabac ou de plantes, devraient, selon le nouveau texte de loi, être soumis aux mêmes exigences légales, notamment en ce qui concerne la protection contre le tabagisme passif.

Le texte a été mis en consultation jusqu’au 5 août. /nme+comm