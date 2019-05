Un échange entre jeunes entrepreneurs agricoles suisses, camerounais et ivoiriens

La formation à l’entreprenariat agricole au cœur d’un échange tripartite. Sous l’égide de la fondation Movetia, la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), l’Institut agricole d’Obala (IAO) au Cameroun et le Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) en Côte-d’Ivoire conduisent un projet d’échange entre jeunes entrepreneurs agricoles suisses, camerounais et ivoiriens, ainsi que leurs formateurs. Ce dernier a été présenté jeudi soir à Courtemelon. Il a débuté fin avril avec l’arrivée en Suisse de formateurs en provenance d’Afrique.

Durant leur séjour, les délégations camerounaise et ivoirienne observeront les liens établis entre les cours professionnels agricoles et la formation pratique dans le cadre du système dual. Ils s’intéresseront en particulier aux contenus de formation portant sur la gestion de projet et la gestion d’entreprise. Les prestations de conseils et les outils utilisés dans ce domaine leur seront également présentés.