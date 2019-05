En mai, fais-toi dépister

Un mois pour prévenir et dépister les IST. Pour la troisième année consécutive, une campagne suisse incite les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes à faire le point. Ils peuvent faire un dépistage à un prix abordable pour trois infections sexuellement transmissibles : la chlamydia, la syphilis et la gonorrhée. Ces hommes sont la population la plus à risque, mais toutes et tous sont concerné-e-s. Les professionnels de la santé sexuelle recommandent donc des dépistages fréquents. D’autant que les IST sont en recrudescence en Suisse, comme l’explique Claudine Frésard Brugnerotto, conseillère au centre de santé sexuelle du Jura :