Romont plonge dans son passé

À quoi ressemblait la vie à Romont au 19e siècle ? Mémoires d’Ici se penchera sur la question mardi soir à l’occasion d’une présentation publique. Le centre de recherche et de documentation du Jura bernois invite la population dès 19h30 à la salle du Conseil municipal de Romont. Il dévoilera une série d’imprimés officiels reçus par les autorités du village entre 1795 et 1918. Il s’agit de documents transmettant les instructions des autorités supérieures, d’abord de la République française, puis du canton de Berne. Mémoires d’Ici présentera ainsi des extraits du Bulletin des lois de la République française, du Messager du Haut-Rhin et du Journal du Jura.





Un regard sur la vie de l’époque

Ces archives permettent de se plonger dans la société de l’époque et de découvrir les préoccupations des habitants de notre région il y a deux siècles. La directrice de Mémoires d’Ici Sylviane Messerli s’est notamment penchée sur l’engagement militaire des jeunes hommes sous la République française. /mdu