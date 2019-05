Trop de plastiques dans les composts

Les plastiques n’ont rien à faire dans les composts. Plusieurs communes et entreprises du canton de Berne, dont la ville de Bienne, unissent leurs forces pour lutter contre la présence de matériaux étrangers dans les déchets verts. À l’heure actuelle, trop de matériaux comme des emballages et des sacs plastiques se retrouvent dans les composts et doivent être laborieusement triés à la main.

Une campagne de sensibilisation pour la population sera lancée. Différentes activités d’information et de communication seront mises en œuvre sous le slogan « Stop Plastic ! », dont le site internet stop-plastic.ch qui donne des renseignements sur la manière de collecter les déchets verts. /comm-mdu