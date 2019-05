La colle a pris entre Christine Häsler et les enseignants

Opération séduction réussie pour Christine Häsler mardi à Tramelan. Devant tous les enseignants francophones du canton de Berne et une salle de la Marelle comble, la nouvelle directrice de l’Instruction publique (DIP) s’est exprimée à l’occasion de la 19e journée des enseignants francophones. L’événement organisé par le syndicat des enseignants francophone bernois (SEFB) et Formation Berne section francophone a été l’occasion pour la Verte de se présenter et de fédérer ses collaborateurs.