Les radars vont fleurir à St-Imier

St-Imier passe à la phase répressive… Les autorités ont annoncé mercredi qu’elles vont demander à la police cantonale de déposer des radars sur les routes communales. L'exécutif imérien dit regretter de devoir en arriver là. Il indique que les mesures de vitesse effectuées ont montré un irrespect qui ne s’améliore pas. Pour rappel, la commune avait installé un radar sympathique en six endroits de la ville et adressé plusieurs avertissements. Des mesures éducatives qui n’ont pas porté leurs fruits selon le Conseil municipal.







Des voitures toujours trop rapides

Dans le détail, les mesures effectuées avec le radar sympathique ont révélé des vitesses bien trop élevées et une situation qui n’évolue que peu. À la Rue Agassiz, 34,6% des véhicules étaient en excès de vitesse lors des contrôles effectués en avril 2018. Au même endroit, entre le 3 et le 10 avril de cette année, ils étaient toujours 34% à rouler trop vite et même 35% entre le 10 et le 18 avril.





42% des excès aux heures critiques

Durant les deux dernières campagnes de mesures dans la zone à 30 km/h de la Rue Agassiz, 491 véhicules circulaient à plus de 50 km/h, dont 19 à plus de 60 km/h et 4 à plus de 70 km/h, signale encore le Conseil municipal. L’exécutif indique que sur ces infractions, 42% ont été enregistrées dans des tranches horaires qui se chevauchent partiellement avec la rentrée et la sortie des classes.

Contacté mercredi matin, le maire de St-Imier Patrick Tanner nous a indiqué que l’argent récolté avec les amendes ira en intégralité dans les caisses du canton de Berne. /comm-jrg