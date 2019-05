Nouvel article en ligne pour les archives municipales de Bienne

Le blog des Archives municipales de Bienne compte un nouvel article consacré aux archives des domaines des Travaux publics et des Infrastructures. Pour rappel, les Archives municipales de Bienne ont lancé en 2018 le projet «Résorption de l'arriéré du traitement d'archives», visible sur le blog du même nom. Jusqu’à fin 2019, plusieurs centaines de mètres linéaires de documents provenant de l’administration municipale seront évalués, classés et inventoriés, afin de les rendre pour elle-même et au public. /comm-rst