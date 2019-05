Le 40e Prix Bibliomedia attribué à Daniel de Roulet

Daniel de Roulet est le lauréat du 40e Prix Bibliomedia suisse. Le jury récompense le Jurassien bernois de 75 ans pour son roman 'Dix petites anarchistes', paru en 2018 aux éditions Buchet/Chastel.

Le prix, doté de 5000 francs, lui sera remis le 30 août à Lausanne. De plus une centaine d’exemplaires de l’ouvrage seront achetés et distribués gratuitement par la Fondation aux bibliothèques publiques de Suisse romande, indique mercredi cette dernière dans un communiqué.

Le jury salue ce roman 'qui vient nous rappeler le temps où la misère en Suisse poussait les plus pauvres à aller chercher une vie meilleure à l’autre bout du monde. Précis, très documenté et sans romantisme, le texte nous emmène sur les traces de ces dix petites anarchistes, combatives et refusant la soumission aux hommes'.

'A travers cette fiction engagée qui rappelle le slogan de ces anarchistes - 'Ni Dieu, ni maître, ni mari' -, Daniel de Roulet revisite le passé pour mieux interroger le présent', précise le jury présidé par Pierre Buntschu, ancien bibliothécaire à la BCU Fribourg. Le jury comprend des personnalités représentant les sept départements cantonaux de l'éducation de Suisse romande ainsi que des bibliothécaires choisis par la Fondation Bibliomedia suisse.

Lauréat de près d'une vingtaine de prix et de bourses et sélectionnés pour le Prix Renaudot, Daniel de Roulet, aujourd'hui domicilié à Genève, s'est notamment distingué à son corps défendant dans le scandale des fiches après avoir signé une pétition en faveur des objecteurs de conscience. Il en avait fait un livre, 'Double', paru en 1996.

