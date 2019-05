La fête jurassienne de musique à Tramelan attend près de 1'200 musiciens

Il reste moins d’un mois avant le début de la 40e fête jurassienne de musique à Tramelan. Lundi matin, les organisateurs ont fait le point sur la manifestation qui regroupera les brass band et les fanfares du Jura bernois, de Bienne, du canton du Jura et même une formation neuchâteloise. La fête qui se déroule tous les cinq ans aura lieu du 14 au 16 juin dans le quartier des Lovières. Pour cette édition anniversaire organisée par l’ensemble à vent tramelot Tramusica, près de 1'200 musiciens pour 37 formations se sont inscrits. Sur le total des participants, 26 ensembles proviennent du canton du Jura, pour huit du Jura bernois, deux de Bienne et un du canton de Neuchâtel.

Les divers ensembles vont s’affronter lors du concours en salle et lors de la marche. Au final, un classement sera établi pour les départager. Olivier Marquis, président de la commission de musique de la Fédération jurassienne de musique (FJM) explique que plusieurs catégories sont mises sur pied :