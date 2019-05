Le canton dirigera l’assainissement du pont du barrage à Port

C’est le canton de Berne qui prendra en main la rénovation du pont du barrage à Port. Les communes de Brügg et Port avaient saisi le Tribunal administratif en estimant que la route qui traverse l’ouvrage est cantonale. L’instance leur a donc donné raison.

Une réunion a eu lieu lundi pour discuter de l’assainissement du pont vieux de 80 ans en mauvais état. Elle a réuni des représentants de l’Office cantonal des ponts et chaussées et des communes de Port, Brügg et Nidau. Un plan d’assainissement devrait être élaboré d’ici à la fin octobre 2019 sous la houlette du canton. Il a également été décidé de prendre des mesures immédiates afin d’assurer la sécurité.

En outre, les participants se sont entendus sur la nécessité que le canton examine des mesures supplémentaires afin d’améliorer la sécurité sur la route cantonale qui traverse Nidau. /comm-jrg