Bienne souhaite une large refonte de la psychiatrie

Installer la psychiatrie aiguë dans le nouvel hôpital de Bienne, avec une antenne à Delémont et un centre de réhabilitation à Moutier, c’est dans les grandes lignes la vision du Centre hospitalier biennois, selon un article paru dans le Journal du Jura mercredi. Une vision partagée par les services psychiatriques universitaires de Berne et le centre de Münsingen. Tous trois ont été consultés par le Conseil-exécutif suite au rapport du groupe de travail sur l’avenir de l’hôpital de Moutier.

Contrairement à l’Hôpital du Jura bernois, à l’Hôpital du Jura et au Gouvernement jurassien qui ont déjà pris position en faveur d’un centre de santé mentale à Moutier, le CHB adopte une position différente. Son directeur, Kristian Schneider estime que l’organisation de la psychiatrie régionale doit être abordée de façon plus large et qu’il ne faut pas manquer l’opportunité d’une véritable refonte du domaine.