Ferdinand Hodler fait halte dans le Jura

Une occasion exceptionnelle pour le public de la région d’admirer les œuvres d’un des plus célèbres peintres suisses. Le Musée jurassien d’arts et d’histoire à Delémont propose une exposition consacrée à Ferdinand Hodler du 25 mai au 8 septembre. La manifestation est organisée avec les Archives Jura Brüschweiler dont les bureaux sont situés dans la capitale jurassienne et qui conservent des documents sur Ferdinand Hodler.

L’exposition s’intitule « Ferdinand Hodler, Œuvres méconnues et documents inédits » et met un point final aux commémorations du 100ème anniversaire de la mort du peintre, décédé en 1918. Le public pourra découvrir 12 toiles de Ferdinand Hodler ainsi que des dessins ou encore des objets exceptionnels comme la palette de l’artiste. L’exposition permet également de parcourir les liens entre Ferdinand Hodler et le Jura. Elle présente une toile intitulée « Promenade dans le Jura » qui représente la première épouse du peintre, la Chaux-de-Fonnière Bertha Stucki, des études préparatoires issus des travaux du peintre jurassien Adolphe Gandon ou encore un portrait de Gaston Carlin, un avocat et diplomate natif de Delémont. Le directeur des Archives Jura Brüschweiler et commissaire de l’exposition, Niklaus Manuel Güdel, évoque ces relations entre Ferdinand Hodler et le Jura, en commençant par la toile « Portrait de Gaston Carlin » :