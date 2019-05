Vers le désengorgement de la gare de Bienne

Les usagers de la gare de Bienne ne seront plus à l’étroit. L’aménagement d’un passage sous-voie permettra un accès supplémentaire entre les quais et la partie ouest de la gare. Selon un communiqué publié jeudi par les CFF, les travaux ont commencé le 13 mai et dureront jusqu’en novembre. Ils consistent à transformer l’ancien passage de la poste datant de 1979. Des escaliers et des ascenseurs seront aussi construits pour garantir l’accès aux quais.

Cette extension doit permettre de répondre à l’affluence croissante enregistrée au fil des ans. En 2008 déjà, le problème était soulevé par l’actuel maire, conseiller de ville à l’époque, Erich Fehr. Le coût des travaux s’élève à 3,3 millions de francs. La somme sera entièrement prise en charge par l’ex-régie fédérale.

Les travaux n’ont pas de répercussion sur le trafic ferroviaire, mais des changements de voie pourraient se produire. Les CFF conseillent donc de consulter l’horaire en ligne avant les départs. /anl