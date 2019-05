Le projet d’une classe de Moutier primé par l’EPFL

L’EPFL récompense un projet de recherche mené par des élèves de l’Ecole de maturité spécialisée à Moutier. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a décerné récemment le troisième prix du LEARN Award à Thibaud Rossel, enseignant en chimie, et à quatre de ses élèves : Maya, Kyrian, Valentin et Gabriel. La récompense visait à distinguer des projets novateurs au niveau gymnasial. Les étudiants de l’école prévôtoise mènent depuis le mois de janvier une recherche qui consiste à trouver un capteur – soit une substance – qui se colore au contact du glyphosate. Leur projet sera présenté devant la Société suisse de chimie à l’automne prochain à Zurich parmi 600 candidats issus des universités de Suisse. Thibaud Rossel évoque, plus en détail, le travail de recherche mené par ses élèves :