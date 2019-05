Nouveaux murs pour l’Action jeunesse régionale à Tramelan

L’Action jeunesse régionale quitte sa cave pour de grands locaux lumineux à Tramelan. L’association qui propose des activités aux jeunes de 12 à 18 ans a déménagé et inaugurera son nouvel espace samedi de 9h00 à 15h00. Elle n’est pas allée bien loin : elle se trouve toujours dans le bâtiment de la protection civile à la rue du Pont 20, mais elle occupe désormais une partie du premier étage, en lieu et place de l’ancienne bibliothèque municipale. Exit donc le sous-sol voûté aux températures fraîches et à l’humidité palpable. De quoi réjouir le responsable de l’AJR, l’animateur socioculturel Pierre Alain Basso :