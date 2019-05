Trains supprimés entre Bienne et Berne

Les trains ne circulent plus correctement entre Bienne et Berne. Un déraillement survenu samedi après-midi dans la commune de Busswill, dans la périphérie biennoise, provoque des perturbations sur les lignes ferroviaires. Les CFF indiquent que certaines les liaisons depuis la cité seelandaise en direction de la capitale sont suspendues. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Bienne et Lyss. Les voyageurs sont priés de rejoindre Berne via Olten et Fribourg via Neuchâtel. Le dérangement est annoncé jusqu'à dimanche soir dans la nuit afin de pouvoir remettre en état une ligne de contact arrachée. /nme