Deuxième édition à Nidau pour la Solarcup Seeland

Plus de 40 équipes se sont retrouvées samedi à Nidau pour la deuxième édition de la Solarcup Seeland. La compétition qui réunit les constructeurs de véhicules solaires a vu s’imposer l’équipe « Turboschnecke ». Des élèves, des familles ainsi que des bricoleurs et des organisations ont participé à l’événement. Les organisateurs parlent « d’un véritable succès pour la région solaire Seeland et les cités de l’énergie Bienne, Brügg, Longeau, Lyss et Nidau ». La tenue d’une troisième édition a d’ores et déjà été annoncée. /comm-jrg