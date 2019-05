La gestion des enfants placés doit être uniformisée

Le soutien aux enfants et adolescents qui ont des besoins particuliers sera uniformisé dans le canton de Berne. Le Conseil-exécutif a mis en consultation la nouvelle loi sur l’encouragement et la protection. Il estime que la situation est opaque et trop compliquée. Actuellement, trois directions et quatre offices gèrent les placements d’enfants et les aides éducatives.

Ce projet prévoit de confier l’ensemble du domaine à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Les 92 foyers pour enfants et adolescents, les placements d’enfants dans des familles d’accueil et les aides éducatives de type ambulatoire seront ainsi tous pilotés, financés et surveillés selon des critères uniformes. La nouvelle loi vise à simplifier les mécanismes de financement et à les restructurer. La distinction entre institutions subventionnées ou non disparaîtra et les prestataires seront rétribués au forfait ou à un taux horaire. Le but est de parvenir à davantage de transparence et d’améliorer l’égalité de traitement.

En outre, le placement d’enfants sera soutenu par des mesures spéciales. Le gouvernement bernois se dit convaincu que pour beaucoup d’enfants qui ne peuvent pas vivre dans leur famille biologique, la meilleure solution est de grandir dans une famille d’accueil. L’aide pour ces familles devrait donc être renforcée, notamment le suivi professionnel des placements afin de garantir la fiabilité de l’offre.

La nouvelle loi sur l’encouragement et la protection est en consultation jusqu’au 27 août. Le Grand Conseil devrait l’examiner en 2020 et 2021.

Dans le canton de Berne, près de 4000 enfants et adolescents sont concernés par ces prestations chaque année. /comm-mdu