Nouvelle galerie percée au laboratoire du Mont Terri

L’extension du laboratoire souterrain du Mont Terri, à St-Ursanne, franchit un cap symbolique. La nouvelle galerie qui permettra à l’infrastructure de doubler sa taille a été percée ce lundi matin devant un parterre d’invités. Près de 600 mètres de galeries et de niches supplémentaires seront ainsi mis à disposition des chercheurs venus du monde entier qui travaillent sur les argiles à Opalinus. Ce type de roche possède des qualités d’étanchéité particulièrement intéressantes pour le stockage futur des déchets radioactifs et du CO2 en Suisse et ailleurs dans le monde. Les travaux d’agrandissement ont démarré en mars 2018. Les mineurs ont foré ce matin les derniers 80 centimètres de roche de la nouvelle galerie du laboratoire exploité par swisstopo, l’office fédéral de la topographie. Fridolin Wicki, le directeur de swisstopo, souligne l’importance de cet événement :