Pas de congé parental dans le canton de Berne

Le canton de Berne est pieds et poings liés en matière de congé parental. C’est ce qu’a répondu le Conseil-exécutif à une motion déposée notamment par la PSA Maurane Riesen et la socialiste Sandra Roulet-Romy. Le gouvernement bernois souligne que l’introduction d’un congé payé pour les jeunes parents relève uniquement de la compétence de la Confédération et que les cantons n’ont pas la possibilité d’édicter les bases légales nécessaires. C’est pourquoi le gouvernement bernois invite le Grand Conseil à rejeter la motion.





Faire figure d’exemple

Un canton qui montre la voie, c’est ce que demandaient les députées par le biais de cette motion. Elles proposaient au Conseil-exécutif de mettre en place un congé parental payé en se basant sur le modèle de la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales. À savoir : 24 semaines de congé parental, en plus des 14 semaines de congé maternité. Parmi ces 24 semaines, au moins huit devraient être prises par le père, le reste pourrait être réparti librement entre les deux parents. Ce congé pourrait par ailleurs être pris de la naissance à l’entrée de l’enfant à l’école.

Les motionnaires soulignaient que la Suisse est à la traîne en matière de congé parental et qu’il était temps que les cantons progressistes donnent un signal positif pour qu’une solution nationale soit ensuite trouvée. Impossible selon le Conseil-exécutif. Le gouvernement bernois se dit favorable à cette requête sur le principe, car elle contribuerait à mieux concilier vie familiale et professionnelle, tout en augmentant la présence des femmes sur le marché du travail. Il rappelle toutefois que prendre une telle mesure n’est pas de son ressort. /mdu