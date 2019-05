Berne au front contre le bostryche

Le canton de Berne prend les devants pour lutter contre le bostryche. Les conditions météorologiques de l’an dernier ont entraîné une prolifération de ce coléoptère ravageur dans les forêts de conifères du Jura bernois, du Mittelland et dans certaines parties des Préalpes. La situation est si grave que le canton a engagé des mesures supplémentaires et a lancé un programme de protection de la forêt en dehors des zones de lutte contre le bostryche. Ces mesures doivent permettre aux propriétaires d’exploiter des forêts plus riches en épicéas et de procéder à un rajeunissement des essences adapté au climat.



Les propriétaires doivent surveiller attentivement les forêts riches en conifères et endiguer la multiplication du bostryche. Le canton de Berne les soutient en leur versant un montant forfaitaire pour chaque hectare. Un bonus est aussi accordé en fin d’année pour chaque hectare si les mesures sont mises en œuvre en temps voulu et de façon appropriée.

Le marché du bois étant saturé, la Direction de l’économie publique appelle aussi les acteurs du secteur à défendre le bois suisse. Le succès du programme dépend aussi de la collaboration entre le canton, les associations, les propriétaires et l’industrie du bois. /comm-mdu