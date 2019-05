Bienne : une brochure pour expliquer la naturalisation

Une brochure à Bienne pour mieux expliquer le processus de naturalisation. La Ville l’a présentée mardi matin, elle s’est inspirée d’un format similaire déjà existant à Genève. Pliable, le document résume toutes les étapes à passer et les papiers à fournir. But de l’opération : d’un côté gagner en clarté pour ceux qui veulent devenir suisses, et de l’autre, permettre de limiter la charge de travail administratif de la Ville. Les demandes sont en forte hausse ces dernières années. Il faut donc qu’elles arrivent sous la bonne forme comme l’explique André Glauser, responsable du département de la sécurité publique.