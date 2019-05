L’association Museum-PASS-Musées fête ses 20 ans

L’association Museum-PASS-Musées souffle cette année ses 20 bougies. Baptisée à l’origine « Passeport des musées du Rhin Supérieur », c’est en 1999 que l’association décide de créer un pass transfrontalier pour visiter des musées.







Deux fois plus de musées répertoriés

Le projet comptait initialement une liste de 120 endroits et il a su charmer 7'500 personnes. Aujourd’hui, l’association offre une liste comprenant 332 musées, châteaux ou encore jardins et vend environ 50'000 pass par an. Selon les estimations, Museum-PASS-Musées génère quelque 500'000 entrées par année.







Un périmètre géographique toujours plus étendu

En 20 ans, l’association a su se développer et touche désormais de nouvelles zones géographiques en Suisse, en France et en Allemagne. Côté français, l’ensemble de la région Lorraine, l’Alsace et la Franche-Comté fait partie de l’offre Museum-PASS-Musées. En Allemagne, le pass est valable de Lörrach à Worms et de Mayence jusqu’aux environs de Stuttgart et en Suisse, les cantons de Bâle-Ville, Bâle Campagne, Argovie, Soleure, Berne et le Jura se trouvent dans le périmètre géographique.

Le programme de cette année anniversaire s’annonce chargé : chaque mois des soirées exclusives dans des musées avec visites guidées privées seront organisées, ainsi que des voyages culturels vers plusieurs destinations. Plus d’informations sont disponibles sur leur site internet. /comm-rst