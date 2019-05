Passage de témoin aux Petites Familles

Un chapitre se ferme pour les Petites Familles du Jura bernois. Après 31 ans à la tête du foyer des Reussilles, Nicole et Jacques-Eric Favre s’apprêtent à quitter l’institution pour cause de départ à la retraite de l’un des membres du couple. L’association qui s’occupe d’enfants placés les remercie pour leur dévouement durant les trois dernières décennies.





Passage de témoin

Dès le 1er août et après une phase de transition de plusieurs semaines, Laurence et Nicola Lacombe prendront la tête de la structure. Le couple s’occupera des sept enfants actuellement placés par les services compétents et dont la famille a été perturbée ou brisée. Ils seront épaulés par une équipe éducative formée de trois personnes. /comm-mdu