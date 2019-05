Nouvelle offre au Médicentre de Tavannes. Un Centre de santé sexuelle – Planning familial ouvrira ses portes le 3 juin. Il s’agit d’un service public de l’Hôpital du Jura bernois qui offre des consultations gratuites et confidentielles.

Rachel Gogniat, éducatrice en santé sexuelle et reproductive, assurera les consultations. Le centre sera ouvert les lundis et vendredis de 13h30 à 18h et les mercredis de 13h30 à 19h, avec ou sans rendez-vous. /comm-mdu