RJB a fêté ses 35 ans avec vous

Elle accompagne les Jurassiens bernois depuis 35 ans. Le 29 mai 1984, Radio Jura bernois émettait pour la première fois sur les ondes hertziennes. En 35 ans, la radio a évolué : elle est apparue sur le Web au début du siècle, puis est passée à l’écoute en numérique (DAB+) en 2014. Son évolution continue d’ailleurs avec l’arrivée prochaine de la radio filmée.

Pour fêter cet anniversaire, animateurs et journalistes de RJB ont pris la route ce mercredi et sont partis en tournée à la rencontre de leurs auditeurs. Ils se sont arrêtés à Tavannes, Moutier, Tramelan, Saint-Imier, La Neuveville et à Bienne.

Durant la journée, ils ont accueillis des invités pour se remémorer des souvenirs culturels, sportifs, politiques ou emblématiques de la région. Revivez notre trente-cinquième anniversaire sur la page spéciale. /gtr-rst