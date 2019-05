Un nouveau bus pour Noël

L’Université populaire jurassienne (UP) attend un cadeau de Noël. Le nouveau véhicule du Bibliobus devrait être livré entre la fin de l’année et le mois de janvier. Selon Julie Greub, directrice du Bibliobus, le financement est quasiment bouclé. Il manque entre 40 et 45'000 francs pour atteindre les 560'000 francs nécessaires à l’acquisition du bus. Une différence qui ne remet pas le projet en question. « Nous avons plusieurs options pour compléter la somme d’ici à la livraison, explique Julie Greub. Nous allons probablement contracter un emprunt. » En ce moment, l’UP peaufine les détails et choisi les options du véhicule qui rejoindra bientôt les autres véhicules du Bibliobus. /tna