Douceur et poésie à l’Abbatiale de Bellelay

L’Abbatiale de Bellelay ouvre ses portes à une nouvelle exposition. L’artiste zurichoise Zilla Leutenegger présente « L’ouest ou l’est ». L’œuvre sera vernie samedi à 12h30 et sera visible jusqu’au 8 septembre.

Le travail artistique de Zilla Leutenegger se distingue par le dialogue qu’elle instaure entre ces créations. Ces dessins captivent par leur simplicité et laissent une impression d’esquisse inachevée, qui crée des univers imaginaires et fantastiques. L’installation joue avec les contrastes lumineux et sonores. Poésie et douceur font ainsi une incursion dans l’Abbatiale. /mdu