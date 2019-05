Du beau monde au Royal Arena

Le Royal Arena souffle ses 20 bougies. Le festival hip-hop d’Orpond, près de Bienne, aura lieu les 16 et 17 août. Les organisateurs ont levé le voile sur l’affiche complète vendredi. Big Daddy Kane, Hocus Pocus, Brother Ali ou encore le Biennois Buds Penseur viennent rejoindre les grands noms du hip-hop déjà dévoilés en mars, dont les français de NTM.





Une édition anniversaire sur des bases solides

Pour ce 20e anniversaire, le festival entend marquer le coup, mais sans pour autant révolutionner la formule. La battle de breakdance et les graffitis sont toujours de la partie. « Il est important pour nous de maintenir ces éléments, qui font partie de la culture hip-hop, explique Lukas Hohl, coorganisateur de l’événement. C’est quelque chose qui plait au public et qui fait partie de la culture hip-hop. » Pour marquer le coup des 20 ans, des surprises sont au programme selon les organisateurs, mais ils n’ont pas voulu nous en dire plus. /tna

