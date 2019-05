Tremor village s’installe sur l’Esplanade

La place de l’Esplanade deviendra Tremor village samedi à Bienne. Cet événement revient pour la deuxième année consécutive. Il est organisé par le label Tremor, composé de sept copains âgées entre 26 et 30 ans. La manifestation a pour objectif la promotion de la culture et de la jeunesse. Elle sert aussi la bonne cause en soutenant une institution régionale. Après la Villa Ritter l’an dernier, une partie du bénéfice sera reversée cette fois aux alumini de l’Ecole d’arts visuels de Bienne. La somme doit contribuer à mettre en place un projet destiné à sensibiliser les jeunes au graphisme. Tremor Village proposera diverses animations dont un vide dressing, des food trucks, un stand de tatouage et de CBD. De nombreux DJS et artiste régionaux sont attendus sur scène. Durant la soirée, la finale de la Ligue des Champions sera diffusée sur grand écran. /anl