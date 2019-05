Vibez festival : engagement pris à faire disparaître les références à Emirates

Le vice-président de la société qui gère le Vibez festival s’est engagé à faire disparaître le plus rapidement possible toute référence à Emirates. L’information nous a été fournie vendredi par le porte-parole de la compagnie aérienne. Une compagnie annoncée comme partenaire principal de la manifestation. Seul problème, Emirates dit n’avoir jamais passé d’accord avec le festival, ni permis l’utilisation de ses logos. Résultat, elle a demandé à ses avocats d’intenter les actions en justice appropriées. À noter que malgré ces manœuvres et la bonne volonté affichée par le vice-président du festival, les logos d’Emirates sont toujours présents vendredi sur le site internet dédié à l’événement.

Le Vibez festival commence jeudi prochain déjà et durera trois jours. Les travaux vont bon train au sud de la Tissot Arena. Vendredi matin, les deux scènes ainsi qu’une tribune étaient montées. L’événement accueillera des artistes de renommée mondiale tels que J Balvin, Sean Paul, Robin Schulz ou encore Booba. /jrg