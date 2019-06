Les moulins du pays en effervescence

Les moulins du pays ont repris vie ce samedi. Plus d’une centaine de lieux historiques ont ouvert leurs portes au public à l’occasion de la journée suisse des moulins. Dans la région, trois ouvrages participaient à l’événement : le martinet de Corcelles, le moulin de Soubey et la scierie de Saicourt. Cette dernière constitue l’une des dernières installations de sciage avec la force hydraulique encore en état de marche. Les mécanismes datent de 1785. Un groupe de bénévoles a travaillé à la rénovation de ce haut lieu historique de 2008 à 2014. Leur engagement a été récompensé en 2015 avec l’attribution du prix spécial des monuments historiques. La fondation de la Scierie Paroz de Saicourt propose des visites et des démonstrations toute l’année sur demande. /nme